Кремль опубликует выдержки из встречи Владимира Путина с главредами СМИ

https://static.news.ru/photo/4b235512-6d16-11eb-b969-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти РФ 12 февраля 2021 года обнародуют небольшие выдержки из закрытого разговора президента РФ Владимира Путина с главредами ведущих российских СМИ. Например, станет открытым комментарий политика по Донбассу, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
Мы вообще, наверное, поделимся небольшими выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам. Далеко не всем <...> Сделаем это сегодня вечером (12 февраля. — NEWS.ru), так, чтобы могли телеканалы это использовать, если захотят. И специально для вас мы включим слова Путина по Донбассу, — цитирует представителя Кремля ТАСС.