Кремль опубликует выдержки из встречи Владимира Путина с главредами СМИ

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Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 26 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Как сообщили в Российском фонд прямых инвестиций (РФПИ), первое место в мире по числу одобрений в настоящее время занимает вакцина Pfizer, разрешённая в 35 странах, за ней следует AstraZeneca (31...