16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Кремль опубликует выдержки из встречи Владимира Путина с главредами СМИ

12:37, 12 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти РФ 12 февраля 2021 года обнародуют небольшие выдержки из закрытого разговора президента РФ Владимира Путина с главредами ведущих российских СМИ. Например, станет открытым комментарий политика по Донбассу, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Мы вообще, наверное, поделимся небольшими выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам. Далеко не всем <...> Сделаем это сегодня вечером (12 февраля. — NEWS.ru), так, чтобы могли телеканалы это использовать, если захотят. И специально для вас мы включим слова Путина по Донбассу, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Материал дополняется...

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео