Кремль опубликует 28 января новую серию избранных фото и видео Владимира Путина, посвящённых 20-летию его работы на высших государственных постах.
В третью часть альбома войдут архивные материалы за 2010–2014 годы. Некоторые из них будут опубликованы впервые.
Проект, который получил название «Путин. 20 лет»,
В настоящее время Кремль уже обнародовал две серии материалов за период с 2000-2004 годы и с 2005-2009 годы включительно. В ближайшее время в альбом будут добавляться материалы последующих годов президентства, писал NEWS.ru.
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