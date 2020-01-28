Беседа с работницами предприятия «Вологодский текстиль». 2013 г. Беседа с работницами предприятия «Вологодский текстиль». 2013 г. Фото: kremlin.ru

Кремль опубликует 28 января новую серию избранных фото и видео Владимира Путина, посвящённых 20-летию его работы на высших государственных постах.

В третью часть альбома войдут архивные материалы за 2010–2014 годы. Некоторые из них будут опубликованы впервые.

Проект, который получил название «Путин. 20 лет», доступен на официальном сайте российского лидера 20.kremlin.ru.

В настоящее время Кремль уже обнародовал две серии материалов за период с 2000-2004 годы и с 2005-2009 годы включительно. В ближайшее время в альбом будут добавляться материалы последующих годов президентства, писал NEWS.ru.

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