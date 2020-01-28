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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения в СМИ о коллективном обращении журналистов в связи с арестом журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. При этом он не знает, на чём основаны утверждения о получении показаний на сотрудника издания под пытками.

Также в администрации президента не имеют информации о деталях расследования, передаёт Meduza. Мы не знаем, на чём основываются утверждения о том, что какие-то показания были получены под пытками. Мы не...