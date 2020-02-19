Россия дорожит своим партнёрством с Китаем, поэтому не может идти речи ни о каких дискриминационных мерах в отношении граждан КНР в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Как
Песков признался, что с письмом китайских дипломатов он не знаком, однако отметил, что меры по контролю за распространением болезни принимаются в отношении всех людей независимо от их национальной и расовой принадлежности.
Даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия принимаются эти меры. Поверьте мне, в Кремль входят не только китайцы, — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией в КНР превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.
Ранее NEWS.ru приводил результаты исследования ВЦИОМа, согласно которым более половины россиян опасаются за своё здоровье и благополучие своих близких из-за коронавируса.
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