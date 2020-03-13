https://static.news.ru/photo/83f663b4-6512-11ea-a01a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет проведена оценка ситуации с распространением коронавируса COVID-19. В соответствии с этим власти примут решение о необходимых мерах предосторожности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что превентивные режимы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге продлятся до первого апреля.

До 22 апреля ещё много времени, — заявил Песков.

К этому моменту, по его словам, «предстоит тщательно взвесить ситуацию». Все последующие решения будут приняты исходя из того, как она будет развиваться, уточнил представитель Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что 48% россиян бояться заразиться новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». При этом 16% из них испытывают сильный страх.

Тем не менее, эпидемия коронавируса вряд ли скажется на планах по проведению голосования. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.