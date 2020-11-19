Кремль: обращение Путина к нации в связи с пандемией не планируется

https://static.news.ru/photo/5d51dbbe-2a4f-11eb-972a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства в данный момент не планирует выступать с обращением к нации, несмотря на рост числа выявляемых случаев COVID-19.

Представитель Кремля отметил, что ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой и президент рассматривает её как приоритетную в своей деятельности.

Он ей занимается вместе с оперативным штабом правительства и со всеми комиссиями правительства, занимается ей фактический ежедневно, ежечасно, — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин выступает с обращениями к народу, когда в этом возникает необходимость. Песков напомнил, что 18 ноября президент проводил совещание с кабмином, которое транслировалось на всю страну.

Он вчера выступал, всё было публично. Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях, — заключил пресс-секретарь.

Как писал NEWS.ru, в ходе упомянутого Песковым совещания Путин назвал самый тревожный фактор в ситуации с коронавирусом. По мнению президента, наибольшую обеспокоенность должен вызывать рост смертности от COVID-19.

В России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 23 610 человек. Это самый большой показатель с начала пандемии. Также был обновлён суточный антирекорд по смертности — жертвами болезни стали 463 человека.