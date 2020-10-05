Песков о деле карельского историка: выдвинуты серьёзные обвинения

https://static.news.ru/photo/8657a7c2-070a-11eb-9185-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дмитриев Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может содержательно прокомментировать ужесточение приговора главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву.

Представитель Кремля сообщил, что ознакомился с историей осуждённого историка. Он отметил, что не располагает доказательной базой, но знает, что в деле «фигурируют весьма и весьма серьёзные обвинения, связанные с педофилией», передаёт ТАСС.

Но мне по-прежнему нечего сказать, — заключил пресс-секретарь.

64-летний Юрий Дмитриев 22 июня был признан Петрозаводским городским судом виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Его оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья. Верховный суд Карелии изменил приговор Дмитриеву, увеличив срок наказания до 13 лет колонии строгого режима.

Как писал NEWS.ru, Песков, комментируя дело главы карельского отделения «Мемориала», заявил, что Кремль не может обращать внимание на взаимодействие общественных организаций с органами правопорядка.