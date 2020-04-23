Кремль: новой даты, когда Путин объявит об изменении режима карантина, нет

https://static.news.ru/photo/1ad8fe84-8617-11ea-b6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль пока не готов назвать новую дату, когда президент Владимир Путин сделает заявление о продлении либо завершении режима самоизоляции.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ещё есть время, ещё действует — фактически ещё неделю — режим [ограничений из-за распространения коронавируса], поэтому неделя ещё впереди есть, — приводит его слова ТАСС.

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались 325.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле не могут пока назвать никакой конкретной даты, когда в России можно будет отменить ограничения, введённые из-за коронавируса. По его словам, есть лишь «конкретно взятый период времени с определённой эпидемиологической ситуацией», писал NEWS.ru.