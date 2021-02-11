Кремль недоволен сливом содержания закрытой встречи Путина со СМИ

https://static.news.ru/photo/8a4a5a80-6c5b-11eb-b058-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с появлением в СМИ информации о содержании закрытого разговора главы государства Владимира Путина с главными редакторами российских изданий.

Встреча была очень интересной, но, к нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, слили просто какую-то часть беседы своим коллегам, — сказал он.

Представитель политика ответил, что встреча проводилась в формате off the record — без цитирования, что позволяет говорить в «предельно откровенной атмосфере». Появление её содержания в СМИ не укрепляет атмосферу доверия, считает он.

Песков обратился к тем, «кто это сделал», и выразил надежду, что в будущем договорённости о формате «подобных бесед» будут выполняться в дальнейшем, передаёт ТАСС.

Также, как писал NEWS.ru, Песков заявил, что связи между акциями протеста в России и встречей президента РФ Владимира Путина с главными редакторами крупнейших российских средств массовой информации нет.

Российский президент в среду, 10 февраля, пообщался с руководителями ведущих отечественных СМИ. Встреча прошла в формате видеоконференции и была непубличной.

Когда встреча ещё шла, на лентах информагентств появился ответ Путина на вопрос главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова об отравлении политика Алексея Навального. Глава государства заявил, что пообещал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону завести дело о случившемся, если эксперты найдут «хоть что-то» во взятых образцах.

Позднее BBC опубликовала материал, в котором говорилось, что это был единственный «острый» вопрос, заданный политику. Кроме того, по данным издания, только этот ответ Путин разрешил опубликовать.

Несмотря на это, текст BBC содержит пересказ многих тем, о которых Путин разговаривал с прессой. Так, главреду Lenta.ru Владимиру Тодорову он сказал, что российские власти не собираются блокировать YouTube и другие соцсети. Кроме того, он «уклончиво» ответил на вопрос руководителя «Аргументов и фактов» Игоря Черняка о нежелании президента Белоруссии Александра Лукашенко продолжать интеграцию, а также пообещал «не бросить Донбасс» в разговоре с главредом RT Маргаритой Симоньян.

По данным издания, Путин опоздал на встречу на полтора часа, а разговор продолжался только два часа вместо обычных трёх.