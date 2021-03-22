Кремль не видит необходимости проверять данные о внесудебных казнях в Чечне

https://static.news.ru/photo/26ffea5e-8afa-11eb-923a-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/grozmer

Кремль не намерен запрашивать проведение проверки после публикации «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чечне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля на вопрос журналистов, известно ли администрации президента о проверках правоохранителей по следам информации издания, ответил, что ему ничего не известно.

Нет. Мне не известно о каких-то результатах. И мне не известно также о каких-то действиях в этой связи. Я такой информацией не располагаю, — цитирует Пескова РИА Новости.

Песков также добавил, что Кремль не намерен запрашивать проведение такой проверки, поскольку не видит в этом необходимости. «Это не функция Кремля», сказал пресс-секретарь.

Ранее в «Новой газете» написали о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан.

Общественная палата Чечни, как писал NEWS.ru, назвала статью «Новой газеты» о казнях в регионе клеветой. Общественники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка» и «обеспечить законность». Также наказать издание призвали и бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадыров.