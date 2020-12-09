Кремль не в курсе инициативы Поклонской привезти Илона Маска в Крым

https://static.news.ru/photo/dbf1cbbe-3a12-11eb-a48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Schwarz/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская пригласила американского миллиардера Илона Маска переехать в Крым, чтобы решить там проблему нехватки воды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что об этой затее он ничего не слышал.

Я, честно говоря, не знаком с этой инициативой, с этим предложением, — цитирует РИА Новости Пескова.

По словам представителя Кремля, власти РФ делают всё возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита питьевой воды на полуострове.

А что касается Илона Маска, то я, честно говоря, не знаю о его специализации в решении проблем воды, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, Наталья Поклонская, узнав о желании Илона Маска перебраться из Калифорнии в Техас, предложила ему «лучший вариант» — переехать в Крым. По её мнению, из-за проблемы с пресной водой полуостров вполне мог бы сойти и за Марс. В своём Telegram-канале депутат призвала миллиардера на помощь и поставила перед ним задачу «показать на деле», как он сможет решить «земные (а не межгалактические) задачи», которые перед жителями полуострова «поставила Украина».