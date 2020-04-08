Кремль не нашёл коронавируса в российских тюрьмах

https://static.news.ru/photo/73b960ba-7989-11ea-9aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В учреждениях ФСИН до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом правозащитнику и основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину сообщили в ответе из администрации президента.

По информации ФСИН России, в настоящее время в учреждениях УИС случаев заболевания COVID-2019 среди лиц, содержащихся под стражей, и работников УИС не зарегистрировано, — говорится в официальном ответе Осечкину из администрации главы государства.

Копия документа, подписанного 7 апреля главным советником департамента рассмотрения жалоб и правовой работы администрации президента Б. Тетовой, имеется в распоряжении редакции.

Беда в том, что это — ответ на наши конкретные и внятные предложения, направленные на срочную разгрузку переполненных СИЗО и колоний, реализация которых позволит минимизировать количество жертв от пандемии в застенках. Мы с февраля призываем власти отнестись серьёзно к предстоящему удару коронавируса, а нам в ответ сообщают, что «всё хорошо, прекрасная маркиза», никакого COVID-19 нет и все необходимые меры принимаются, — прокомментировал Владимир Осечкин.

Как писал NEWS.ru, 17 марта проект Gulagu.net направил в Кремль предложения о широкой амнистии для заключённых из-за эпидемии коронавируса. На следующий день правозащитникам пришёл ответ — администрация президента решила посовещаться с Минюстом и запросила у него позицию на этот счёт.

Позднее глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.