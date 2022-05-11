Кремль не направит соболезнования Украине в связи со смертью Кравчука

Леонид Кравчук / Фото Евгений Котенко/РИА Новости

Кремль не планирует направлять соболезнования украинскому народу в связи с уходом из жизни первого президента страны Леонида Кравчука, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По его мнению, вклад политика в становление Украины должны оценивать сами украинцы. Леонид Кравчук умер 10 мая на 89-м году жизни.

Это (направление соболезнований. — NEWS.ru) не планируется. Всё-таки это первый президент Украины. Мы знаем, что в период СССР на заключительной стадии существования у него была своя роль политическая. Это мы хорошо помним. А его вклад в становление Украины надо оценивать самим украинцам, а не россиянам, — сказал Песков.

Ранее соболезнования в связи со смертью Леонида Кравчука выразила замглавы Россотрудничества, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она подчеркнула, что с именем первого украинского президента и других политиков, которых не стало в этом году, связана целая эпоха. По мнению Поклонской, Кравчук искренне желал мира Украине и России.

Первый украинский президент скончался накануне в возрасте 88 лет. Под его руководством Верховный совет республики принял акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. В должности президента Кравчук пребывал с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. На этой должности его сменил Леонид Кучма.