https://static.news.ru/photo/b4ae67d6-651c-11ea-82d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал наличие на детском сайте Кремля информации о том, что главе государства нельзя жульничать и избираться на третий срок подряд. По его словам, после принятия поправок Конституция всё ещё будет запрещать такое переизбрание для всех, кроме Владимира Путина.

Он отметил, что оснований для изменения этой формулировки на портале нет, так как «речь идёт о совершенно иной ситуации», передаёт «Медуза».

Ещё раз повторяю, максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. Оно не исчезает оттуда. И как раз исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента, — сказал он.

Таким образом представитель президента объяснил, почему возможность третьего подряд и пятого по счёту срока Путина не является основанием для исправления «таких важных посылов».

Как писал NEWS.ru, отказаться от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок) предложила депутат Государственной думы Валентина Терешкова. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина.