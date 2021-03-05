Кремль надеется, что ввод «безумных» санкций от США останется только в СМИ

https://static.news.ru/photo/0afb3848-7d9b-11eb-9c84-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле надеются, что «безумные» позывы США ввести санкции, направленные против российских бизнесменов, так и останутся просто заметками в различных СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на текущий день ещё никто не ввёл ограничения для российских бизнесменов. Тем не менее в Кремле наблюдают за развитием событий, хоть и не стремятся их форсировать.

Мы, конечно, всё-таки надеемся на то, что, скажем так, подобные безумные позывы всё-таки останутся только на страницах СМИ. <...> Давайте всё-таки дождёмся и посмотрим, как будут развиваться события, — сказал Песков.

5 марта источники Bloomberg сообщили, что возможность новых санкций в адрес Москвы рассматривают и в Лондоне, и в Вашингтоне. Меры могут варьироваться от ограничений против российских олигархов до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва учитывает заявления Вашингтона о возможном введении новых ограничительных мер и разрабатывает сценарии защиты российского бизнеса и интересов граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у России план действий на случай введения таких рестрикций.