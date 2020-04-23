Песков: Кремль надеется, что «Ведомости» уладят внутренний конфликт

https://static.news.ru/photo/f736266a-861a-11ea-8795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведомости/facebook.com

В Кремле рассчитывают на то, что внутриредакционный конфликт в издании «Ведомости», возникший на этапе смены владельцев, разрешится и журналисты смогут продолжить работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заверил, что власти не знакомы с ситуацией в редакции, а также напомнил, что «есть норма закона, которая не допускает цензуру». Он подчеркнул, что власти считают её неприемлемой.

Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована, и мы заинтересованы в том, чтобы газета «Ведомости» продолжала свою деятельность на высоком, профессиональном уровне, как это было до сих пор, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее коллектив редакции рассказал , что и. о. главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил журналистам выступать с критикой поправок в Конституцию, в том числе об обнулении президентского срока, а также ссылаться на «некачественные» опросы Левада-Центра. Нарушившим ограничение, по его словам, пригрозили увольнением.

При этом, утверждают журналисты, действия руководителя свидетельствуют о его желании кардинально изменить редакционную политику издания.

В «Ведомостях» при этом полагают, что запрет ряда политических тем был введён по настоянию администрации президента. Однако, как писал NEWS.ru, Песков заявил, что Кремль не вмешивается в редакционную политику средств массовой информации.