https://static.news.ru/photo/2741f916-64ff-11ea-b090-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главы крупнейших российских предприятий не пытаются влиять на политику, как делали в 1990-е, считает президент РФ Владимир Путин. По его словам, дело не в жёстких мерах или «отрывании им всяких мест».

Политик добавил, что подобных управленцев нельзя допускать к управлению страной. Лидер заявил, что знал и знает до сих пор «капитанов бизнеса» и со всеми сотрудничал.

Они поняли, что это невозможно, и даже не лезут, — рассказал глава государства для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Он отметил, что топ-менеджеры всё равно отстаивают свои интересы. Например, обсуждают стоимость нефти и газа с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин охарактеризовал нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном. По словам российского лидера, их можно оценить «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке». Среди положительных моментов Путин отметил двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и рост товарооборота.

Что касается отношений с самим Трампом, Путин уточнил, что они обращаются друг к другу по имени.