Кремль дистанцировался от акций в поддержку Путина

https://static.news.ru/photo/30d05b76-69f4-11eb-952c-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль не имеет отношения к различным инициативам и акциям, которые проводятся в поддержку президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тем не менее, отметил он, информация в СМИ об этом не осталась незамеченной.

Мы видели те же самые сообщения в прессе на этот счёт, но это не имеет к нам никакого отношения, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что администрация президента никоим образом не координирует и не инициирует подобные действия россиян.

19 января команда арестованного оппозиционера Алексея Навального выпустила фильм-расследование о шикарном особняке в районе Геленджика. Утверждалось, что комплекс на мысе Идокопас является дворцом президента. Ролик набрал на YouTube больше 100 млн просмотров.

На фоне массовых протестных акций сторонников оппозиционера, которые прошли после ареста Навального и публикации видео в разных городах страны, в Интернете начали появляться ролики в поддержку президента. Кроме того, одна из екатеринбургских компаний организовала акцию, в ходе которой работники предприятия, размахивая российскими триколорами, выстроились в надпись «Путин — наш президент».

Как писал NEWS.ru, ранее Песков ответил, бывал ли Путин на территории дворца в Геленджике.