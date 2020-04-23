Общество

Кремль: даты снятия ограничений по коронавирусу в России пока нет

13:15, 23 апреля 2020 24
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле не могут пока назвать никакой конкретной даты, когда в России можно будет отменить ограничения, введённые из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, такой даты нет, — приводит его слова ТАСС

По словам представителя Кремля, есть лишь «конкретно взятый период времени с определённой эпидемиологической ситуацией».

В России на сегодняшний день зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли — 555.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что карантинные мероприятия в России, связанные с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), необходимо и дальше администрировать. Он также предложил ввести систему контроля за гражданами посредством цифровых пропусков во всех регионах, писал NEWS.ru.

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