Кремль: даты снятия ограничений по коронавирусу в России пока нет

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Новые национальные стандарты, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года, не устанавливают ограничений на производство и оборот алкоголя. Об этом заявили в Росстандарте.

Таким образом в ведомстве ответили на опасения компании «Башспирт», что один из новых ГОСТов может привести к исчезновению из продажи крепкого алкоголя в мелкой таре. Представитель Росстандарта пояснил, что в...