Кремль: даты снятия ограничений по коронавирусу в России пока нет

По словам представителя Кремля, есть лишь «конкретно взятый период времени с определённой эпидемиологической ситуацией».
В России на сегодняшний день зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли — 555.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что карантинные мероприятия в России, связанные с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), необходимо и дальше администрировать. Он также предложил ввести систему контроля за гражданами посредством цифровых пропусков во всех регионах, писал NEWS.ru.