Креативный продюсер радио «Звезда» умер после воспаления лёгких

https://static.news.ru/photo/a3598fe8-888e-11ea-9649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Радио ЗВЕЗДА/facebook.com

В Москве в возрасте 42 лет скончался креативный продюсер радио «Звезда» Дмитрий Найдёнов.

Мужчина был госпитализирован в одну из столичных больниц полторы недели назад. Медики не смогли его спасти.

Все сотрудники телерадиокомпании «Звезда» выражают искренние соболезнования близким, родным и друзьям нашего коллеги, — говорится в официальной группе радио «Звезда» в Facebook.

Найдёнов работал на радиостанции «Звезда» более 10 лет. Он был автором программ «Исторические заметки», «Как мы устроены» и многих других.

NEWS.ru писал, что главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова умерла от рака. Генеральный директор «Русской медиагруппы» Роман Саркисов заявил, что её смерть является ужасной потерей для всего коллектива.