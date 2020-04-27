Общество

Креативный продюсер радио «Звезда» умер после воспаления лёгких

16:47, 27 апреля 2020
Фото: Радио ЗВЕЗДА/facebook.com

В Москве в возрасте 42 лет скончался креативный продюсер радио «Звезда» Дмитрий Найдёнов.

Мужчина был госпитализирован в одну из столичных больниц полторы недели назад. Медики не смогли его спасти.

Все сотрудники телерадиокомпании «Звезда» выражают искренние соболезнования близким, родным и друзьям нашего коллеги,говорится в официальной группе радио «Звезда» в Facebook.

Найдёнов работал на радиостанции «Звезда» более 10 лет. Он был автором программ «Исторические заметки», «Как мы устроены» и многих других.

NEWS.ru писал, что главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова умерла от рака. Генеральный директор «Русской медиагруппы» Роман Саркисов заявил, что её смерть является ужасной потерей для всего коллектива.

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