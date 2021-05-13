Кравцов: выпускные экзамены в школах пройдут в штатном режиме

https://static.news.ru/photo/97f8b846-b3ed-11eb-b87a-96000091f725_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпускные экзамены у школьников 9-х и 11-х классов будут проходить в штатном режиме. Учащиеся будут сдавать их в специально подготовленных пунктах в условиях повышенной санитарной безопасности. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.

Он пояснил, что, как и в прошлом году, перед экзаменами будет проводиться влажная уборка помещений, школьникам замерят температуру и рассадят в аудиториях с учётом необходимой дистанции.

Кравцов отметил , что экзамены у девятиклассников начнутся 24 мая. Их будут сдавать более 1,4 млн человек. Аттестация будет проводиться только по двум обязательным предметам — математике и русскому языку.

Выпускников-одиннадцатиклассников порядка 680 тысяч человек. Те из них, кто не планирует поступать в вузы, также будут сдавать только два предмета.

Ранее сообщалось, что абитуриенты смогут сдавать вступительные экзамены в вузы дистанционно. При этом, согласно приказу Минобрнауки, в тех регионах, где эпидобстановка благополучная, учебные заведения могут принимать документы и проводить экзамены очно.