Кравцов: выпускные экзамены в школах пройдут в штатном режиме

Выпускные экзамены у школьников 9-х и 11-х классов будут проходить в штатном режиме. Учащиеся будут сдавать их в специально подготовленных пунктах в условиях повышенной санитарной безопасности. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.
Он пояснил, что, как и в прошлом году, перед экзаменами будет проводиться влажная уборка помещений, школьникам замерят температуру и рассадят в аудиториях с учётом необходимой дистанции.
Кравцов
Выпускников-одиннадцатиклассников порядка 680 тысяч человек. Те из них, кто не планирует поступать в вузы, также будут сдавать только два предмета.
Ранее сообщалось, что абитуриенты смогут сдавать вступительные экзамены в вузы дистанционно. При этом, согласно приказу Минобрнауки, в тех регионах, где эпидобстановка благополучная, учебные заведения могут принимать документы и проводить экзамены очно.