Кравцов: учителей не будут отстранять от работы из-за отказа привиться

https://static.news.ru/photo/1b4d8e74-111e-11eb-bfe9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти не планируют отстранять школьных учителей от работы из-за отказов прививаться вакциной от коронавируса, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Конечно, нет. Прививка — дело добровольное. Когда начнётся плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность. И это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс, — приводит ТАСС ответ министра на вопрос о том, станет ли прививка обязательной для учителей.

Также он отметил, что любые решения о плановых тестах на COVID-19 для учителей принимаются в каждом отдельном регионе местными властями.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпросвещения пока не рассматривает введение тотального карантина в школах.