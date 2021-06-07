Кравцов сообщил о возможной замене ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/a9006a10-c687-11eb-b651-96000091f725_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Министерства просвещения готовы рассмотреть механизмы оценки знаний школьников, которые станут альтернативой Единому государственному экзамену. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передаёт ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящий момент планов по замене госэкзамена нет.

Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать, — сказал Кравцов.

В апреле Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена в 2021 году в России. Экзамены для старшеклассников пройдут с 31 мая по 17 июля.

Как стало известно ранее, ЕГЭ выполнил колоссальную социальную роль, вернув ощущение справедливости огромному числу людей, заявил на полях ПМЭФ-2021 ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Он вспомнил, как при советской власти в вузы Санкт-Петербурга почти две трети студентов приезжали из других городов. К началу 2000-х такую же долю составляли уроженцы мегаполиса, а в последние годы ситуация вернулась к прежней модели.