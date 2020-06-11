Кравцов согласен обсудить закрепление в законе статуса педагога

https://static.news.ru/photo/715df102-abe1-11ea-a210-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов готов рассмотреть вопрос о закреплении на законодательном уровне статуса педагога. Он заявил, что изменения в закон внесут, если это потребуется.

Таким образом в ходе онлайн-пресс-конференции министр ответил на вопрос, необходимо ли дополнительно закрепить права педагогов при исполнении ими трудовых обязанностей, передаёт РИА Новости.

Я готов отдельно провести такое обсуждение по этому вопросу, очень важный вопрос, серьёзный, если что-то нужно поправить в законодательстве, то, конечно, мы это сделаем, — сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что от учителя во многом зависит качество образования и воспитания. Именно из-за этого статус педагога должен быть очень высоким.

Разработкой проекта сейчас занимается «Единая Россия» совместно с «Учительской газетой». Он призван закрепить «высокий статус учителя» на законодательном уровне.

Как писал NEWS.ru, ранее министр просвещения рассказал об особенностях ЕГЭ-2020.