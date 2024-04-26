Кравцов раскрыл важную деталь учебника по истории для 10-го класса Кравцов: свыше 35% учебника по истории для 10-го класса посвящено ВОВ

Более трети от всей информации в школьном учебнике по истории для 10-го класса относится к событиям Великой Отечественной войны, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии старта Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы». По его словам, которые приводит ТАСС, в стране большое внимание уделяется исторической памяти.

Министр подчеркнул, что у школьников появился новый учебник для 10-х и 11-х классов. В частности, там говорится о специальной военной операции, а также о героях ВОВ.

В 10-м классе в учебнике более 35% [информации] уделено содержанию Великой Отечественной войне, — пояснил он.

В начале апреля Министерство просвещения России утвердило увеличение количества уроков истории для учащихся 5–8-х классов. Их число повысится с двух до трех в неделю. Решение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Кроме того, ведомство объявило о решении упразднить одну школьную дисциплину. Согласно приказу ведомства, с нового учебного года из программы обучения шестого, седьмого и восьмого классов пропадет предмет «Обществознание».

При этом планируется, что для школьников в 2024 году появится курс «Семьеведение», занятия будут проходит во внеурочном формате. В Министерстве просвещения рассказали, что учить этому предмету будут школьников 10–11-х классов.