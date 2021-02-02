Кравцов: недопустимо вовлекать детей в акции для достижения целей

https://static.news.ru/photo/2ee6d50e-6550-11eb-b306-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что использовать детей для достижения целей путём вовлечения их в участие в митингах недопустимо. Об этом он сказал во время разговора с журналистами.

Единицы школьников участвовали, и это недопустимо, когда кто-то использует несовершеннолетних для достижения своих целей, — сказал Кравцов.

Министерство не планирует проводить проверки по факту участия школьников в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, суд над которым проходит 2 февраля в Мосгорсуде, передаёт ТАСС.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Ранее NEWS.ru писал, что на несанкционированной акции в Петербурге в поддержку оппозиционера Алексея Навального была задержана 11-летняя девочка из Ленинградской области. Её матери грозит уголовная ответственность.

Детский омбудсмен области Тамара Литвинова заявила, что в школе мать предупреждали, что её ребёнок может иметь намерения участвовать в несанкционированном митинге. Также женщине сообщили об ответственности родителей.