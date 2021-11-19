Кравцов исключил введение QR-кодов для учителей

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается. Такой же ответ чиновник дал и на вопрос о допуске в учебные заведения только привитых от COVID-19 школьников, сообщает РИА Новости.

Этот вопрос не обсуждается, — подчеркнул Кравцов.

Он также поделился мнением об отношении в ведомстве к вакцинации от коронавируса подростков и детей. Кравцов отметил, что это «вопрос, прежде всего, врачей и Минздрава».

В России завершились исследования по применению отечественной вакцины от COVID-19 для подростков, результаты в настоящее время изучаются экспертами, говорил ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Ранее стало известно, что 16 регионов России ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет. Ещё пять регионов будут требовать прививку для прохождения практики вне стен учебного заведения. Часть регионов ввела обязательную вакцинацию для студентов ещё летом.