Кравцов: экзамены у девятых классов пройдут с 24 по 28 мая

https://static.news.ru/photo/f3eefb06-46b0-11eb-9649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экзамены у школьников девятых классов пройдут в 2021 году с 24 по 28 мая.

Основной период итоговой аттестации в 9-х классах — с 24 мая по 28 мая, дополнительный — в начале сентября, — сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, школьникам нужно будет сдавать русский язык и математику, кроме того, девятиклассники смогут выбрать один предмет на выбор, его можно будет сдать в форме контрольной работы в своей школе.

Если эпидемиологическая ситуация позволит, то итоговое собеседование в девятом классе пройдёт 10 марта и 17 мая в очном формате, — уточнил глава Минпросвещения.

Он пояснил, что если ситуация с коронавирусной инфекцией не позволит, тогда существует резервный вариант проведения в дистанционном формате, по решению региональных властей.

Аттестаты об основном общем образовании будут выданы на основании результатов экзаменов по русскому языку и математике. Выпускники также не будут сдавать учебные предметы по выбору, передаёт Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена».

Как писал NEWS.ru, в 2021 году будут отменены досрочные единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ). Не поступающие в вузы выпускники будут сдавать только русский язык и математику.