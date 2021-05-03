Кравчук выдвинул ультиматум по Минским соглашениям

https://static.news.ru/photo/a6c97dde-ac26-11eb-9b3b-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Иван Николаев/ТАСС

Ультиматум по Донбассу выдвинул председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Кравчука, Киев может отказаться от переговоров в «минском формате», если его не удастся перезапустить. Для «реанимации» процесса он предложил объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе.

Будет чётко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее, — сказал Кравчук.

Также, по его словам, необходимо усовершенствовать механизм воздействия на нарушения режима прекращения огня. Причём Москва поддерживает эту инициативу, заявил дипломат.

Кравчук резюмировал, что если эти шаги не позволят реанимировать минские переговоры, то в таком случае он предложит выйти из этого формата либо расширить его. В частности, переговоры можно перенести в Европу и изменить состав участников процесса на чиновников более высокого уровня.

Ранее Кравчук рассказал про тайный документ по Украине, показанный ему Ельциным. По его словам, когда в 1993 году он беседовал с президентом России Борисом Ельциным, тот в один момент заявил, что хочет показать один документ по внешней политике РФ.

Президенту РФ принесли этот документ, и там написано: «Украина была, есть и будет в системе стратегических отношений России». Этот документ был утверждён российской Госдумой и потом стал основой российской политики, отметил Кравчук.