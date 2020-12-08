Кравчук рассказал о Беловежском соглашении

https://static.news.ru/photo/86ee4728-3977-11eb-b2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: В. Чистяков/РИА Новости

В годовщину распада СССР первый президент независимой Украины Леонид Кравчук рассказал о подробностях подписания Беловежского соглашения 29 лет назад.

По словам Кравчука, первый президент Российской Федерации Борис Ельцин не стремился вернуть Крым с состав России в ходе переговоров в Беловежской пуще в декабре 1991 года, сообщает «Политика Сегодня».

Вопрос Крыма тогда у нас не ставился для обсуждения. Борис Ельцин не хотел вернуть Крым в ходе переговоров в Беловежской пуще, не выдвигал таких требований, — рассказал Кравчук.

Он добавил, что вопрос об общих открытых границах обговаривался, но потом от этого отказались. Было принято решение, что Украина — независимое государство и должно иметь свои независимые границы, так же как и другие страны.

Кравчук также рассказал, что там, где границы ещё окончательно не были приняты на международном уровне, и необходимо было завершить их урегулирование, проводилась планомерная работа по их делимитации и демаркации.

О распаде СССР Михаил Горбачёв заявил в обращении к народу 25 декабря 1991 года. До этого, 8 декабря, руководители России, Белоруссии и Украины подписали соглашение, которое обозначало прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Позднее этот акт получил название «Беловежское соглашение».

Как писал NEWS.ru, соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Виталий Коротич заявил, что в распаде Советского Союза виноват сам Ельцин, который мечтал стать во главе страны.