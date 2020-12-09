«Красу Росгвардии» уволили из-за поста в Instagram

https://static.news.ru/photo/78a08582-3a3f-11eb-82fe-fa163e074e61_660.jpg Анна Храмцова Фото: khramtsovaaniya_ifbb/instagram.com

Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии» прапорщик полиции Анна Храмцова была уволена из ведомства. Она сообщила, что это произошло из-за видео в Instagram.

Стало больше завистников, узнали о моём хобби, занятии спортом, поэтому задались целью выжить со службы. Вот у них и получилось, — цитирует её РИА Новости.

Храмцова добавила, что причиной увольнения стала публикация в её соцсети, на которой запечатлены служебные помещения. Видео было снято самой росгвардейкой, как она отметила «с долей иронии».

В ведомстве прокомментировали увольнение Храмцовой тем, что соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника.

Как писал NEWS.ru, пользователи социальных сетей затравили победительницу конкурса «Краса полиции», который прошёл в Курской области, из-за внешности.

Победительницей стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская. Всего в конкурсе участвовали 10 девушек.