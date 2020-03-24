https://static.news.ru/photo/41d13092-6e5c-11ea-a5da-fa163e074e61_660.jpg Александр Усс Фото: kremlin.ru

Жителям Красноярского края ограничат выезд за пределы муниципальных образований. Такое поручение главам районов дал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок), — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Кроме того, глава региона призвал позаботиться о пожилых людях. Он поручил чиновникам обеспечить их самоизоляцию, а сотрудников местных предприятий перевести на удалённую работу. Жителям муниципалитетов рекомендовано не посещать торговые центры, парки, скверы, детские площадки и места массового скопления людей, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что ещё пятеро пациентов больницы в Коммунарке вылечились от коронавируса. Таким образом, всего число выздоровевших пациентов достигло 14.