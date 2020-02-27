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Железнодорожном районном суде Красноярска приговорил к восьми годам лишения свободы депутата краевого Заксобрания Сергея Титова. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Кроме того, суд лишил Титова права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Согласно материалам уголовного дела, Титов в 2018-2019 годах получил от директора одной из теплоснабжающих организаций 4 млн рублей. Взятку ему выплатили за обещание поспособствовать увеличению тарифа на теплоэнергии для данной компании, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Чите арестовал бывшего руководителя администрации города Олега Кузнецова. Его подозревают в получении двух взяток в особо крупном размере.