Красноярским школьникам провели урок на пустыре

Жители красноярского микрорайона Образцово организовали «открытый урок» на пустыре, где должна быть построена школа. Так как её нет, детям приходится ездить в соседние микрорайоны. Об этом сообщило издание NGS24.Ru.

Родители рассадили детей за парты в поле, где, по их словам, власти пять лет обещают построить школу, и сняли видео. Акция прошла в субботу, настоящие уроки дети не пропустили.

Как рассказала одна из инициаторов съёмок Любовь, жителей в Образцово больше 10 тысяч, но дети ездят учиться в соседние микрорайоны Черёмушки и Первомайский. Кроме школы, в этой местности до сих пор нет обещанных властями школы искусств, досугового центра, поликлиники, бассейна, детского сада.

В департаменте градостроительства объяснили сложности тем, что пригодные для строительства участки находились в частной собственности. Только сейчас удалось договориться с одним из владельцев, и после обмена землёй начнётся постройка школы и детского сада.

Ранее в Минпросвещения рассказали, как будут работать школы во время выборов. Если в пятницу, 17 сентября, в школе не удастся развести потоки голосующих и учащихся, будут организованы выездные или дистанционные занятия.