Красноярская полиция сняла хоррор-клип, предупреждающий о педофилах

Главк МВД по Красноярскому краю снял клип в стиле хоррор, призывающий детей быть бдительными и осторожными при общении с незнакомыми людьми. Авторы ролика отметили, что монстры могут скрываться под обличьем самого обычного человека. Видео размещено на YouTube-канале полиции и в социальных сетях.

В ролике на экране телевизора друг за другом появляются ведьма, вампир и сумасшедший клоун, а затем совершенно обычного вида мужчина, который протягивает зрителю открытую ладонь с лежащей в ней конфетой. После его исчезновения на экране демонстрируются пустые детские качели и надпись: «Не все монстры носят костюмы».

По правде говоря, мы вовсе не пытаемся вас напугать. Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее, — пояснили в МВД зрителям.

Ранее сообщалось, что депутаты «Единой России» разрабатывают законопроект, в котором предлагают ужесточить наказание для педофилов вплоть до пожизненного лишения свободы. Поводом для инициативы послужило убийство двух десятилетних девочек в Кемеровской области. В совершении этого преступления сознался Виктор Пестерников, который ранее уже отбывал наказание за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.

В ЛДПР заявили о готовности поддержать законопроект единороссов. В партии также выступили за введение кастрации для таких преступников.