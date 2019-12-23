https://static.news.ru/photo/7b2e69a0-264e-11ea-993c-fa163e074e61_660.jpg Закия Мингалеевич Фото: katerina_chalikyan/instagram.com

Неравнодушные жители Красноярска за сутки собрали для дедушки Саши, как попросил называть себя Закия Мингалеевич, более миллиона рублей.

Об этом пенсионер рассказал МК в Красноярске. Его печальная история ранее всколыхнула соцсети, после того как выяснились причины, которые заставили дедушку просить милостыню.

Пенсионер продал имущество и потратил все деньги, чтобы спасти свою больную раком дочь. К сожалению, дочь умерла, а мужчина с женой остались практически в нищете. Мингалеевич с женой распродали всё имущество, чтобы спасти от рака свою дочь. Девушка умерла, а пожилая пара оказалась на грани нищеты.

После того, как красноярцы увидели в Интернете рассказ о трагедии в семье Мингалеевича, они перечислили на карточку дедушки Саши миллион рублей. Деньги удалось собрать всего за сутки. По его словам, деньги пришли от очень большого количества людей, и он всем безмерно благодарен.

Присылали, кто сколько мог: кто по 100 рублей, кто по 200. Кто мог — и больше давали. Так и собрали миллион. Есть у нас люди, которые и последнюю копейку отдадут. Спасибо им от меня, счастья, здоровья, любви, милые мои, — сказал Мингалеевич.

На вырученные деньги дедушка Саша собирается помочь своим близким. У него есть вторая дочка и внучка. О другом способе потратить деньги пенсионер и вовсе не думал, так как семья и близкие для него самое главное в жизни.

Ранее 67-летняя жительница Москвы обратилась в полицию с просьбой разыскать интернет-знакомого, который уговорил оплатить ему прилёт из Марокко, писал NEWS.ru. Как оказалось, мужчина в Instagram «развёл» московскую пенсионерку на 4,2 млн рублей.