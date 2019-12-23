Неравнодушные жители Красноярска за сутки собрали для дедушки Саши, как попросил называть себя Закия Мингалеевич, более миллиона рублей.
Об этом пенсионер
Пенсионер продал имущество и потратил все деньги, чтобы спасти свою больную раком дочь. К сожалению, дочь умерла, а мужчина с женой остались практически в нищете. Мингалеевич с женой распродали всё имущество, чтобы спасти от рака свою дочь. Девушка умерла, а пожилая пара оказалась на грани нищеты.
После того, как красноярцы увидели в Интернете рассказ о трагедии в семье Мингалеевича, они перечислили на карточку дедушки Саши миллион рублей. Деньги удалось собрать всего за сутки. По его словам, деньги пришли от очень большого количества людей, и он всем безмерно благодарен.
Присылали, кто сколько мог: кто по 100 рублей, кто по 200. Кто мог — и больше давали. Так и собрали миллион. Есть у нас люди, которые и последнюю копейку отдадут. Спасибо им от меня, счастья, здоровья, любви, милые мои, — сказал Мингалеевич.
На вырученные деньги дедушка Саша собирается помочь своим близким. У него есть вторая дочка и внучка. О другом способе потратить деньги пенсионер и вовсе не думал, так как семья и близкие для него самое главное в жизни.
Ранее 67-летняя жительница Москвы обратилась в полицию с просьбой разыскать интернет-знакомого, который уговорил оплатить ему прилёт из Марокко, писал NEWS.ru. Как оказалось, мужчина в Instagram «развёл» московскую пенсионерку на 4,2 млн рублей.
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