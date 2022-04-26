Генпрокурор РФ предложил наказывать за пропаганду экстремистской символики Генпрокурор РФ предложил ввести ответственность за пропаганду символики в экстремистских целях

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил ввести ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование любой символики в экстремистских целях. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ряде зарубежных стран возникла настоящая истерия вокруг георгиевской ленты, при этом запреты на демонстрацию нацистской атрибутики отсутствуют. В России действуют соответствующие нормы, однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях, в частности, флагов и значков.

Считаю, что целесообразно чётко прописать в законе ответственность за её пропаганду и публичное демонстрирование, — сказал Краснов.

Ранее парламент Эстонии принял закон, запрещающий использование «враждебной символики» под угрозой штрафа или ареста. При этом примеры символики, на которую распространяется действие закона, не приводятся. Председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон отметил, что в законе не упоминаются такие символы, как георгиевская лента или буква Z.

По его словам, является ли их демонстрация провокацией, будет решать полиция. При этом чиновник порекомендовал воздержаться от использования этих символов как 9 Мая, так и в другое время.

Парламент Литвы ранее запретил ношение георгиевской ленты, а также демонстрацию в публичном пространстве букв Z и V. Вне закона георгиевская лента оказалась также в Молдавии.