Краснов предложил закрепить понятие геноцида народов СССР в годы войны

https://static.news.ru/photo/15d49c10-2b10-11eb-987a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил с предложением закрепить в законе понятие геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны, который выразился в массовых преступлениях нацистов против мирных жителей.

Требуется внесение изменений в принятый ещё 25 лет назад федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — подчеркнул он во время выступления на международном форуме «Уроки Нюрнберга».

По его словам, поправки должны быть направлены на законодательное установление незыблемости принципов международного права, которые признаны Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала, закрепление таких понятий, как «нацизм», «фашизм», «геноцид народов Советского Союза».

Также Краснов считает, что важно дополнить закон положениями о запрете реабилитации и пропаганды нацизма, об обеспечении защиты исторической правды, противодействии фальсификации фактов истории, как это уже частично предусмотрено в уголовном законодательстве страны, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что забвение решений Нюрнбергского трибунала, попытка их расшатывания является ударом по безопасности на всей планете. Долгом мирового сообщества является отстаивание приговоров Суда народов.

Нюрнбергский процесс стартовал ровно 75 лет назад — 20 ноября 1945 года в одноимённом городе Германии. Завершился 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых оказались 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство Третьего рейха. Все 403 слушания проходили в закрытом режиме. Их широко освещала мировая пресса, радиостанции вели прямой эфир. 12 фигурантов приговорили к смертной казни через повешение. Остальным назначили длительные или пожизненные сроки в местах лишения свободы.