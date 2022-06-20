Краснокнижным соколам набили татуировки SOS, чтобы уберечь от браконьеров

Фото: WWF

Волонтеры из Центра реабилитации диких животных в Новосибирске набили соколам-балобанам, внесенным в Красную книгу как исчезающий вид, татуировки с надписью SOS. Как сообщает «Сиб.фм», отличительный знак с некоторой вероятностью может уберечь птицу от браконьеров.

Волонтеры из Центра реабилитации диких животных в Новосибирске делают татуировки птенцам редкого вида соколов — балобанов. Наколки с текстом SOS — международным призывом о помощи — призваны испортить редким птицам «товарный вид», — пишет издание.

Предполагается, что браконьеры, поймав такого сокола, отпустят его, так как он относится к исчезающим видам животных. Обычно балобанов продают в страны Ближнего Востока для охоты. При этом для арабских ценителей крайне важен внешний вид птицы, зоозащитники надеются, что татуированные соколы будут менее интересны для потенциальных покупателей.

Ранее в Федеральном агентстве по рыболовству сообщили, что для более эффективной борьбы с браконьерами Росрыболовство привлекает правоохранительные структуры, рыбаков-любителей и специальные дроны. В ведомстве уточнили, что поимка браконьеров часто связана с рисками, так как они обычно бывают вооружены.