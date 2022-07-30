«Краснокнижный» кит запутался в рыболовных сетях в Охотском море

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Занесенный в Красную книгу России гренландский кит запутался в рыболовных сетях в Охотском море. Зоозащитники узнали об этом от туристов, которые увидели кита в нескольких сотнях метрах от берега. По словам специалистов, животному далось избавиться от части сетей, но угроза для его жизни все еще сохраняется, передают «Известия».

На то, чтобы отыскать кита, у поисковой бригады ушло два дня, из-за шума катеров он постоянно менял свое местоположение. У кита начался стресс и накопилась усталость, он старается уплыть от спасателей. Однако они продолжают следовать за ним, чтобы помочь, поскольку гибель даже одного животного ускорит вымирание данного вида. В настоящее время гренландских китов насчитывается всего 300 особей в мире.

Ранее правительство России одобрило законопроект, согласно которому запрещается промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Автором законопроекта стала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она убеждена, что принятие документа со временем приведёт к закрытию дельфинариев в стране, где животные страдают от плохих условий содержания.