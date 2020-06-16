Краснодарский губернатор рассказал об открытии региона для туристов

https://static.news.ru/photo/cb57b2fa-a782-11ea-9ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о смягчении введённых из-за коронавируса ограничений. По его словам, с 21 июня власти ослабят контроль за туристами.

Путешественникам больше не придётся соблюдать карантин в обсерватории или на обязательной изоляции. Политик отметил, что в настоящий момент на территории региона уже работают большинство организаций, в том числе курортных.

Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край, — сказал он в эфире «России 1».

Единственным препятствием для приезжающих останется измерение температуры и тест на COVID-19, который будут делать при въезде в регион.

Единственное, мы должны будем точно знать, в какое именно место едет тот или иной гость, — добавил он.

При этом если в гостинице или санатории зафиксируют один случай заражения коронавирусом, объект сразу закроют на карантин.

Карантин в Краснодарском крае действует с 31 марта. Местным жителям нельзя было покидать дома без крайней необходимости, а также нужно было оформлять спецпропуска. 23 мая ограничения частично сняли: в регионе открыли автосалоны, небольшие магазины, парикмахерские и салоны красоты, а также начали работать стройки. С 12 июня разрешили работать отелям, у которых не больше 50 номеров. При этом карантин продлили до 21 июня.

В настоящий момент все приезжающие в Краснодарский край люди должны две недели находиться по месту жительства или в обсерваторе.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин выразил надежду на эффективное развитие внутреннего туризма. По мнению президента, авиаперевозчики также почувствуют возобновление путешествий граждан по России.

Политик отметил, что оценка гражданами и бизнесом эффективности мер господдержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) имеет принципиально важное значение.

Границы многих стран в настоящий момент закрыты из-за пандемии коронавируса. В последние недели ряд стран начали ослаблять пограничный режим. Так, например, Евросоюз разрешил перемещения внутри содружества. Российские же границы пока остаются на замке, хотя и введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам. Однако в Ассоциации туроператоров России считают, что РФ может не войти в список стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля.