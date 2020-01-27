https://static.news.ru/photo/f6095922-410c-11ea-b82a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минсельхоз планирует включить горбушу и кету в перечень ценных видов рыбы. Это может привести к подорожанию красной рыбы в России.

По словам руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, популяции лососевых видов рыб растут в России. Он подчеркнул, что в зависимости от года они по-разному подплывают к берегам Дальнего Востока: в чётные годы число лососей больше, а в нечётные — меньше.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Савельев отметил , что состояние популяции этих рыб вызывает волнение у представителей отраслевой науки.

Другая беда заключается в том, что они год от года дорожают. Хотя логика рынка подсказывает нам, что они должны дешеветь, — заявил Савельев.

В октябре 2019 года Минсельхоз утвердил приказ о перечне особо ценных и ценных видов биологических ресурсов. Горбуша и кета включаются в раздел «Ценные виды».

Как сообщал NEWS.ru, доходность российского экспорта рыбы выросла. Об этом заявлял президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.