Минсельхоз планирует включить горбушу и кету в перечень ценных видов рыбы. Это может привести к подорожанию красной рыбы в России.
По словам руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, популяции лососевых видов рыб растут в России. Он подчеркнул, что в зависимости от года они по-разному подплывают к берегам Дальнего Востока: в чётные годы число лососей больше, а в нечётные — меньше.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Савельев
Другая беда заключается в том, что они год от года дорожают. Хотя логика рынка подсказывает нам, что они должны дешеветь, — заявил Савельев.
В октябре 2019 года Минсельхоз утвердил приказ о перечне особо ценных и ценных видов биологических ресурсов. Горбуша и кета включаются в раздел «Ценные виды».
Как сообщал NEWS.ru, доходность российского экспорта рыбы выросла. Об этом заявлял президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
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