Красная икра на бутербродах — дорого! Готовлю рулет из лаваша с печенью трески и яйцом. Бюджетный шик для праздничного стола

Надоели предсказуемые и дорогие бутерброды с красной икрой, которые исчезают со стола за минуту, не оставляя особого впечатления? Пора удивить гостей изысканной, но очень доступной альтернативой, которая выглядит не менее празднично, а вкусом покоряет с первого кусочка. Этот рулет из лаваша — настоящий «бюджетный шик»: он сочетает в себе насыщенный вкус печени трески, нежность яиц и свежесть зелени. Его можно приготовить заранее, а на столе он смотрится как аккуратный нарезанный рулет с красивым спиральным рисунком, который сразу привлекает внимание и вызывает любопытство.

Вам понадобится: 1 большой тонкий лаваш, 1 банка печени трески (240 г), 3 вареных яйца, 1 небольшая красная луковица, пучок свежего укропа, 100 г плавленого сыра (типа «Дружба»), 2-3 ст.л. майонеза. Сначала приготовьте начинку. Печень трески разомните вилкой в миске. Яйца натрите на мелкой терке. Лук и укроп мелко порубите. Соедините все компоненты начинки в глубокой миске, добавьте майонеза и тщательно перемешайте до однородной пастообразной консистенции. Лаваш разложите на столе. Равномерно распределите по всей поверхности плавленый сыр — он будет служить «клеем». Затем тонким слоем намажьте приготовленную начинку из печени трески, отступая от одного края 2-3 см для аккуратного скручивания. Аккуратно, но плотно сверните лаваш в тугой рулет, начиная со стороны, противоположной свободному краю. Готовый рулет плотно оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь — так он пропитается и будет прекрасно резаться. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 1,5-2 см.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.