Красная горка — 2025: значение, обычаи и традиции праздника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Красная горка — праздник весны и благоприятный день для свадеб

С древних времен на Руси существовало множество красивых и символичных праздников, и одним из самых почитаемых весенних торжеств была Красная горка. Этот праздник не только сохранился в народной культуре, но и обрел новое звучание в современности. В 2025 году он по-прежнему будет иметь особое значение для многих семей и молодоженов. В чем же значение этого праздника, какие традиции до сих пор соблюдают и что категорически нельзя делать в этот день, узнаете из нового материала NEWS.ru.

Значение праздника Красная горка

Для начала разберемся, почему праздник называется именно так и при чем тут красный. Прилагательное «красный» в старославянском языке означало не только цвет, но и что-то красивое, светлое и веселое. В случае с горкой речь идет о возвышенности, на которую выходили праздновать весну. Таким образом, праздник Красная горка означает день, символизирующий пробуждение природы, начало новой жизни, любви и семейного счастья.

Этот праздник обычно отмечают в первое воскресенье после главного праздника всех христиан — Пасхи. В 2025 году Красная горка приходится на 27 апреля. Этот день интересен тем, что сочетает в себе и православные обряды, и многовековые народные традиции, — получается, что языческие и религиозные корни сливаются воедино.

Красная горка в 2025 году: как празднуют?

Красная горка в 2025 году, как и в прошлые века, станет временем массовых гуляний, свадеб и сватовства. В народе верили, что заключенные в этот день браки будут особенно крепкими и счастливыми. Именно поэтому праздник еще называют весенним свадебником.

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В деревнях и селах девушки наряжались в самые красивые наряды, плели венки и водили хороводы. Юноши устраивали игрища, пели песни и сватались к понравившимся девушкам. Эти традиции сегодня активно возрождаются в различных регионах России.

В городах праздник Красная горка будет сопровождаться тематическими ярмарками, мастер-классами, народными гуляньями и театрализованными представлениями. Все это — часть большого культурного наследия, которое становится все более популярным среди молодежи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM На Красную горку девушки устраивали гадания на суженого

Традиции и обычаи Красной горки

Существует множество традиций, связанных с этим праздником.

Сватовство и свадьбы. Считалось, что свадьба, сыгранная на Красную горку, принесет молодым счастье на долгие годы.

Хороводы и песни. Девушки пели веснянки — специальные весенние песни, призывающие тепло и любовь.

Украшение деревьев. Ветви деревьев украшали ленточками и куколками, чтобы привлечь удачу.

Катание с горок. Молодежь каталась с пригорков в знак пробуждения природы и веселья.

Гадания. Девушки гадали на суженого — традиция, сохранившаяся и по сей день.

Народные приметы на Красную горку

Наши предки верили, что в этот день велика вероятность получить знаки, которые определят судьбу.

Если на Красную горку солнечно — год будет удачным.

Увидеть радугу — к скорой любви.

Найти монетку — к прибыли.

Если девушка в этот день загадает желание, глядя на восход солнца, оно обязательно сбудется.

Красная горка и православие

У православных христиан Красную горку также называют Антипасхой или Фоминым воскресеньем. Это день, когда, согласно Библии, апостол Фома уверовал в Воскресение Христа. Службы в этот день наполнены радостью, и Церковь поощряет молодоженов венчаться именно на Красную горку, ведь Великий пост закончился и снова можно проводить торжественные обряды. В этот день принято радоваться жизни, Воскресению Христову, посещать храмы, ходить друг к другу в гости и устраивать застолья. А вот от походов на кладбище и поминовения усопших лучше воздержаться, так как этот праздник наполнен радостью от победы Христа над смертью.

Красная горка — это не просто праздник весны, но и глубокий символ обновления, любви и начала новой жизни. В 2025 году этот день будет вновь объединять людей, даря надежду, тепло и свет. Традиции, обычаи и приметы, пришедшие из глубины веков, до сих пор актуальны и любимы. Ведь в каждом из нас живет стремление к счастью, любви и добрым начинаниям — а Красная горка дает для этого прекрасный повод.

Красная горка — отличный повод, чтобы поесть вместе с близкими пасхальных куличей. Воспользуйтесь шансом научиться самостоятельно готовить это лакомство. Например, попробуйте испечь кулич с творожной начинкой. Тесто получается воздушным, а начинка — невероятно нежной.

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