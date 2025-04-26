В этом году православные отмечают Красную горку 27 апреля. Свое название праздник получил, потому что в это время обычно начинал сходить снег — и холмы и пригорки становились красными, то есть красивыми. В первое воскресенье после Пасхи православные храмы возобновляют венчания. Есть поверье, что обручившиеся в этот день пары никогда не разведутся. Отпразднуйте этот день вместе с близкими и порадуйте их красивыми открытками с поздравлениями!

Бесплатные открытки на Красную горку 2025

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Красная горка — важный христианский праздник и не менее радостный, чем Пасха. Скачивайте бесплатные открытки и не упускайте возможность сделать приятное родным и друзьям.

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