В этом году православные отмечают Красную горку 27 апреля. Свое название праздник получил, потому что в это время обычно начинал сходить снег — и холмы и пригорки становились красными, то есть красивыми. В первое воскресенье после Пасхи православные храмы возобновляют венчания. Есть поверье, что обручившиеся в этот день пары никогда не разведутся. Отпразднуйте этот день вместе с близкими и порадуйте их красивыми открытками с поздравлениями!