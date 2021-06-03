Крашенинников: непривитых россиян ограничивать в правах не будут

https://static.news.ru/photo/8b8c08a8-c462-11eb-8f3d-96000091f725_660.jpg Павел Крашенинников Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

В России вакцинация, в том числе от коронавируса, добровольная. Законодательно ограничить права граждан, которые отказываются от прививок, невозможно. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает «НСН».

Он подчеркнул, что ограничить человека в правах можно только в судебном порядке.

Парламентарий добавил , что при проведении массовых культурных и зрелищных мероприятий могут действовать естественные ограничения.

Ранее президент Владимир Путин призвал россиян последовать его примеру и привиться от коронавируса. Он также заявил, что обязательную вакцинацию вводить нецелесообразно и нельзя. По словам главы государства, широкая вакцинация — наиболее правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать это.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что обязательной вакцинации в России быть не может, поскольку это противоречит законодательству.