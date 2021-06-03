Крашенинников: непривитых россиян ограничивать в правах не будут

В России вакцинация, в том числе от коронавируса, добровольная. Законодательно ограничить права граждан, которые отказываются от прививок, невозможно. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает «НСН».
Он подчеркнул, что ограничить человека в правах можно только в судебном порядке.
Парламентарий
Ранее президент Владимир Путин призвал россиян последовать его примеру и привиться от коронавируса. Он также заявил, что обязательную вакцинацию вводить нецелесообразно и нельзя. По словам главы государства, широкая вакцинация — наиболее правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать это.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что обязательной вакцинации в России быть не может, поскольку это противоречит законодательству.