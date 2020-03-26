Санкции за распространение фейков о ситуации с распространением коронавируса будут предусматривать крупные штрафы. Не исключено, что наказание будет связано и с лишением свободы, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, сейчас параметры норм обсуждаются и будут оформлены в виде поправки ко второму чтению законопроекта.
Депутат не стал называть сумму штрафов за распространение фейков, отметив лишь, что «там не сотни тысяч [рублей], там больше [сумма]»,
Внесённый на рассмотрение Думы документ предлагает усилить наказание за нарушение карантина, которое повлекло массовое заболевание людей. В случае смерти двух или более человек предполагается тюремный срок вплоть до семи лет.
Как писал NEWS.ru, ранее об ужесточении наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе в России сообщал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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