https://static.news.ru/photo/acbf4462-5a38-11ea-a1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Государственная дума после одобрения в третьем чтении законопроекта о поправках в Конституцию, а также Совет Федерации после обсуждения документа могут завершить работу над ним в один день — 11 марта. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

А дальше всё пойдёт в регионы. И я надеюсь, что в ближайшее время регионы тоже всё рассмотрят, — цитирует депутата РИА Новости.

Под «ближайшим временем», уточнил он, подразумевается минимальный разрыв. Таким образом, в регионах могут приступить к работе уже 12 числа.

Законопроект о поправках в Конституцию будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого законопроект должен подписать президент.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказала мнение, что закреплять в законе о поправках к Конституции минимальный порог явки на голосовании не требуется.