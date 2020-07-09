Крашенинников назвал дату следующего заседания рабочей группы по поправкам

https://static.news.ru/photo/75d8e72e-c1ca-11ea-bded-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что следующее заседание группы запланировано на 30 июля.

30 числа мы заседаем, во всяком случае, предварительно так договорились, — заявил политик на заседании президиума Совета законодателей в четверг, 9 июля.

Парламенты регионов могут направлять в рабочую группу свои предложения по поправкам в их уставы и конституции. Эту работу необходимо провести в связи с обновлением Основного закона РФ.

Если у вас есть поправки в свои уставы и конституции, пожалуйста, присылайте их в рабочую группу, мы вместе с вами будем смотреть, будем анализировать, — подчеркнул Крашенинников, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет их соответствия изменениям, внесённым в Конституцию. Политик также поручил уведомить международные организации о том, что Конституция доминирует над принимаемыми ими решениями.