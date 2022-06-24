«Красавчик»: модный эксперт назвала самого стильного политика России Байер Горбунова назвала главу МИД Сергея Лаврова самым стильным политиком России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Байер Ирина Горбунова в разговоре с NEWS.ru на одном из мероприятий в рамках Московской недели моды оценила, как одеваются российские знаменитости. Эксперт назвала главу МИД Сергея Лаврова «красавчиком» и объяснила, почему считает его самым стильным политиком России. Она также посоветовала певцу Филиппу Киркорову не отказываться от нарядов с перьями и стразами.

Глава МИД Сергей Лавров — красавчик. Всегда очень стильно выглядит: очки, украшения, костюмы. Я не знаю, кто его одевает, но он очень выделяется среди политиков-мужчин, — отметила байер.

Модный эксперт добавила, что из женщин ей больше нравится «интересный стиль» певицы Zivert. По поводу вкусовых предпочтений Филиппа Киркорова, часто выбирающего наряды со стразами, Горбунова высказалась сдержанно. Она подчеркнула, что «Киркоров — дива, имеет право [одеваться эпатажно]. Он себе не изменяет, и это здорово».

Его наряды — это китч, но в хорошем смысле. Это его стиль, который вряд ли кто-то ещё повторит. Да и не надо, — заявила Ирина Горбунова.

Ранее дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказала, как стильно сочетать зонт с одеждой. По её словам, сейчас в тренде зонты ярких оттенков, а сочетать их следует с одеждой более спокойных цветов. Она также отметила универсальные мужские зонты: с принтом «шотландская клетка» и классический чёрный. Эксперт добавила, что к зонту-трости для колоритного образа отлично подходят чёрные объёмные шляпы с полями и солнцезащитные очки в белой оправе. Девушкам, использующим зонт для защиты от солнца, идеально подойдут ажурные модели, отметила Скороходова.