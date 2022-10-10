Крабы, цыплята, комбайны: кадры агропромышленной выставки «Золотая осень»

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил российскую агропромышленную выставку «Золотая осень – 2022»

24-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022», организатором которой выступает Минсельхоз России, завершила свою работу. Самое масштабное аграрное событие года, на котором демонстрируются главные достижения отрасли, проходило с 5 по 8 октября в Московской области в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Выставку посетило несколько десятков тысяч человек из разных регионов страны — представители региональных органов власти, ведущих агрокомпаний, эксперты, ученые, финансисты.

Более 100 ведущих агрокомпаний представили на площадке свою продукцию — от новейших образцов техники и оборудования до продуктивных пород сельскохозяйственных животных и всевозможных продуктов. С успехами различных подотраслей, научными разработками можно было ознакомиться на стендах организаций, подведомственных Минсельхозу России.

В первый день работы выставки ее посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он осмотрел экспозицию, вручил государственные награды работникам АПК и принял участие в пленарной сессии «Продовольственная безопасность России и мира». Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на сессии обозначил точки роста и основные задачи отечественного АПК.

Всего в рамках деловой программы «Золотой осени» состоялось около 40 круглых столов, дискуссий, экспертных сессий, которые были посвящены самым разнообразным вопросам отрасли — от ветеринарного благополучия до развития экспорта и цифровизации АПК. Украшением выставки стал форум «Женщины в АПК» с участием вице-премьера Виктории Абрамченко.

Выставка «Золотая осень» традиционно проходит накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается во второе воскресенье октября. В этот раз одновременно с выставкой в рамках Недели агропромышленного комплекса на ВДНХ проходил национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень», куда съехались фермеры из 58 регионов страны. А кульминацией праздника стал концерт звезд российской эстрады, который прошел для работников АПК 7 октября в Государственном Кремлевском дворце.